Игрок «Ливерпуля» Луис Диас обратился к похитителям своего отца

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас обратился к Армии национального освобождения (ELN), леворадикальной организации, которая похитила его отца в Колумбии и удерживает в неволе в данный момент.

«Сегодня c вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мануэль, мой отец, неутомимый труженик, наша опора в семье, и его похитили. Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться в его освобождение.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания нарастают. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем.

Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернём его домой. Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его неприкосновенность, и как можно скорее прекратить это. Во имя любви и сострадания мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его обратно.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за полученную поддержку. Благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое переживаем мы и многие семьи в моей стране», — написал Диас в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, нападающий ранее пропустил несколько матчей из-за похищения родителей в Колумбии. Маму футболиста уже отпустили. Ранее в СМИ появилось заявление от похитителей отца Диаса, в котором они сообщили, что вернут его домой в ближайшее время. Ещё раньше стало известно о том, что Армия национального освобождения похитила родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.