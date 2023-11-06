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Радимов: когда Соболев играет везде — это смешно. Его техника не на высоком уровне

Радимов: когда Соболев играет везде — это смешно. Его техника не на высоком уровне
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева, отметив, что тому стоит играть на одной конкретной позиции, так как Соболеву не хватает технического оснащения.

«Понимаете, что Соболев выпадает. Выпадает в плане своего движения и технического оснащения. Тогда ему надо давать другое задание. Когда Соболев отдал одну голевую передачу, вы его превозносите. Не надо ему [играть] ни на фланге, ни плеймейкером, вот там завершай и прессингуй. Когда Соболев начинает играть везде, это становится смешно, потому что его техническое оснащение не на самом высоком уровне. Мобильности ему не хватает, это мешает команде», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», который завершился вничью — со счётом 1:1. Соболев на поле так и не вышел. В текущем сезоне РПЛ Александр провёл 11 матчей в составе красно-белых, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

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