Защитник «Челси» Колвилл высказался о противостоянии с «Тоттенхэмом»

Защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о противостоянии с «Тоттенхэмом». Матч между лондонскими клубами в рамках 11-го тура АПЛ состоится 6 ноября.

«Когда мы росли, у нас было лучшее соперничество с «Тоттенхэмом». Я даже не могу вспомнить, побеждали ли они нас когда-нибудь. Играя против них дома или на выезде, мы знали, что это будет борьба, и нам это очень нравилось. Я на 100 процентов расскажу об этом своим товарищам по команде, но большинство из них знают, какая это большая игра. В то же время мы поможем им осознать, насколько это большая игра.

Их болельщики будут готовы к этому, нам нужно, чтобы наши болельщики вышли на поле с такой же энергией, и не сомневайтесь, мы выйдем на поле и покажем результат. Мы должны выступить так, чтобы наши болельщики могли гордиться нами, а мы могли гордиться ими, чтобы показать, куда мы можем двигаться. Мы движемся в правильном направлении. Болельщики будут рады победе над «Тоттенхэмом», и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться этого результата», — приводит слова Колвилла пресс-служба клуба.