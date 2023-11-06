«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и приблизился к «Интеру» в таблице Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и туринским «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0.
В самом начале первого тайма игрок «Ювентуса» Фабио Миретти с передачи Филипа Костича открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. «Фиорентина» пыталась сравнять счёт матча, но безуспешно — гол Миретти так и остался последним во встрече.
После данного матча «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, приблизившись к лидеру чемпионата «Интеру». У «старой синьоры» 26 очков в 11 играх, а у «нерадзурри» 28 очков в 11 встречах. «Фиорентина» же осталась на восьмом месте, набрав 17 очков в 11 матчах.
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