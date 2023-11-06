«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано» и упустил первое место в Ла Лиге
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступал Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Реал» Мадрид располагается на второй позиции с 29 очками. «Райо Вальекано» находится на девятой строчке с 18 баллами. Лидером чемпионата является «Жирона» с 31 очком.
Испания - Примера . 12-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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