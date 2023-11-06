Колосков: из российских футболистов никто сейчас не будет котироваться в Европе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, есть ли российские футболисты, которые в ближайшее время могут продолжить карьеру в Европе.

«Готов ли кто-то ещё из российских футболистов к отъезду в Европу? Кто бы знал. Слишком много загадок в настоящий момент со всеми этими перемещениями. Если смотреть сугубо по игровым качествам, то я бы сказал, что на данный момент никто больше не готов.

Меня практически все футболисты, на которых возлагались какие-либо надежды, разочаровали в этом сезоне. Исключений нет. Думаю, никто сейчас не будет котироваться в Европе», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Напомним, последним российским футболистом, перешедшим в европейский чемпионат из РПЛ, стал бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне игрок испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.