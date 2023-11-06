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Юрген Клопп высказался о ничьей «Ливерпуля» в матче с «Лутоном»

Юрген Клопп высказался о ничьей «Ливерпуля» в матче с «Лутоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча с «Лутон Таун» в АПЛ.

«Стоит отдать должное «Лутону», их настрою и игре в обороне, но в основном всё зависело от нас. У нас было много моментов, но их должно было быть гораздо больше.

Оставаться полностью сосредоточенными – непростая задача. По игре, думаю, мы не заслуживали большего. Мы могли бы выиграть с теми моментами, которые у нас были, но сейчас, думаю, что мы заслужили лишь одно очко», — приводит слова Клоппа ВВС.

5 ноября состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между футбольным клубом «Лутон Таун» и «Ливерпулем». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

После этой ничьей в активе «Лутон Таун» стало шесть очков. Команда поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа с 24 очками расположились на третьем месте.

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