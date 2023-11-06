Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча «Тоттенхэм» — «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом» в 11-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Это особенный момент – вернуться спустя 4 года в место, о котором у меня остались удивительные воспоминания. Мы вместе создали удивительные воспоминания. Я думаю, это нечто особенное, не буду врать.

После того, как мы с «ПСЖ» завершили наши отношения, я хотел на год отойти от футбола. А потом поступило предложение от «Челси». Клубы, которыми я никогда не буду руководить, – это «Арсенал», потому что я считаю их главным соперником «Тоттенхэма», и «Барселона» – из-за «Эспаньола».

Странно возвращаться спустя 4 года, но мне кажется, что это будет счастливый день для меня. Такова жизнь, и нам нужно двигаться дальше, мы профессионалы, но в то же время мы люди», – приводит слова Почеттино Sky Sports.