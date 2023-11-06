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«Давай встретимся на улице». Винисиус – голкиперу «Райо Вальекано» во время матча Примеры

«Давай встретимся на улице». Винисиус – голкиперу «Райо Вальекано» во время матча Примеры
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У нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора случился конфликт с македонским голкипером «Райо Вальекано» Столе Димитриевски во время матча 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась ничьей – 0:0.

По ходу матча Винисиус толкнул голкипера, после чего предложил ему встретиться после игры на улице.

«Давай встретимся на улице», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone в социальной сети X (ранее твиттер).

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

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