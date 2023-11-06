Эмилиано Мартинес рассказал, когда игроки сборной Аргентины начали верить в победу на ЧМ

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился воспоминаниями о победе своей национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Это было очень трудно. Сперва я не хотел ни с кем разговаривать. Ночью не хотел спать, а если и засыпал, то просыпался и всегда с одной мыслью — мы можем вылететь. Но после игры с Мексикой мне стало намного лучше, а после победы над Польшей в себя поверила уже и вся команда», — приводит слова Мартинеса ITASportPress.

Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира – 2022 в послематчевой серии пенальти 4:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финальной игре, Лионель Месси отметился дублем.