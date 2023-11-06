Анчелотти высказался о ничьей «Реала» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Виниcиус, Родриго, Вальверде и Хоселу пытались забить, но не смогли. Я бы лучше обыграл «Барселону», чем «Райо Вальекано». Если бы нам пришлось выбирать игру, в которой можно потерять очки, то это было бы сегодня. Иногда ты выигрываешь, хотя не заслуживаешь этого, а иногда проигрываешь, когда заслуживаешь победы. Что я сказал команде в перерыве? Больше использовать правый фланг. Это было единственное, что я сказал», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в социальной сети X (ранее твиттер).

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков. «Райо Вальекано», в свою очередь, находится на девятом месте, записав в свой актив 18 очков.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.