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Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони может покинуть английскую команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror, руководство «МЮ» рассматривает продажу игрока или аренду. В клубе недовольны игрой бразильца в этом сезоне. Отмечается, что «красные дьяволы» могут включить его в сделку по покупке нападающего Габриэла Барбозы из «Фламенго».

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 55 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

После 11 сыгранных матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции с 18 очками.

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