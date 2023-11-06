Главный тренер «Райо Вальекано» заявил, что счастлив ничьей в гостевом матче с «Реалом»

Главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско Хавьер Родригес подвёл итоги матча своей команды с мадридским «Реалом».

«Чтобы заработать очко на «Сантьяго Бернабеу», нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.

Мы хорошо контролировали Винисиуса и Камавинга. Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля. Футболисты очень устали к концу матча», – приводит слова Родригеса AS.

5 ноября состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встреча закончилась со счётом 0:0.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Реал» Мадрид располагается на второй позиции с 29 очками. «Райо Вальекано» находится на девятой строчке с 18 баллами. Лидером чемпионата является «Жирона» с 31 очком.

«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано». Обзор матча. Ла Лига 23/24

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