«Сумасшедшая игра». Моуринью отреагировал на волевую победу «Ромы» в матче с «Лечче»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Лечче» в матче чемпионата Италии.

«Причина такого количества голов в дополнительное время? Я считаю, что это сердце и менталитет. Я тренировал, не знаю, шесть или семь команд, но не помню ни одной, чтобы вы проигрывали дома за несколько минут до свистка, а фанаты продолжали тебя гнать вперёд.

После тренерских изменений команда стала совершенно разбалансированной, но хорошо, что у нас есть, кому забивать мячи. Мы, конечно, могли пропустить ещё, у соперника были шансы. Это была сумасшедшая игра. Три очка нам сейчас очень нужны», — приводит Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

5 ноября завершился матч 11-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу римлян.