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Сердар Азмун забил первый гол за «Рому»

5 ноября завершился матч 11-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу римлян.

Иранский нападающий «Ромы» Сердар Азмун забил первый гол своей команды в матче и восстановил равенство во встрече. Форвард впервые отличился в составе римской команды.

Напомним, Сердар Азмун является бывшим футболистом санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и казанского «Рубина». За российские клубы он выступал с 2013 по 2022 год. В составе «Зенита» иранский нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.

Азмун, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», выступает за «Рому» на правах аренды. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.