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Голкипер «Райо Вальекано» прокомментировал стычку с Винисиусом

Голкипер «Райо Вальекано» прокомментировал стычку с Винисиусом
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Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевски прокомментировал стычку с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась ничьей – 0:0.

«Винисиус — отличный игрок, и матч был напряженным: это нормально, когда возникают трения», — приводит слова Димитриевски Madrid Zone в социальной сети X (ранее твиттер).

Напомним, по ходу матча Винисиус толкнул голкипера, после чего Димитриевски упал на газон.

Димитриевски выступает за «Райо Вальекано» с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 15 голов.

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