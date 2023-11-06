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Азмун — о первом голе в Серии А: я долго ждал этого момента

Азмун — о первом голе в Серии А: я долго ждал этого момента
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Нападающий «Ромы» Сердар Азмун прокомментировал свой первый гол за новую команду.

Вчера, пятого ноября, «Рома» обыграла на своём поле «Лечче» в матче 11 тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1.

«Мы знали, что это будет сложная игра. Мы оставались сосредоточенными и проявили характер. Это достойная награда для наших болельщиков. Что значит забить свой первый гол в серии А? Невероятное чувство. Я долго ждал этого момента. Я усердно работал, чтобы попасть сюда. Я люблю этот город. Это невероятное чувство.

Кому посвятил свой первый гол? Моей семье. Моим родителям и моей жене», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Ромы».

После 11 тура Серии А «Рома» занимает седьмое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (28 очков).
В следующем туре команда Моуринью сыграет в римском дерби с «Лацио».

Италия - Серия А . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Альмквист – 71'     1:1 Азмун – 90+1'     2:1 Лукаку – 90+4'    
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