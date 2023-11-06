Аллегри — матче с «Фиорентиной»: я вижу у команды прекрасный дух

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в матче 11 тура чемпионата Италии.

«Играть здесь, во Флоренции, сложно и трудно, «Фиорентина» много двигается, высоко прессингует, что приводит к таким матчам, как сегодняшний. Однако во втором тайме мы были лучше, не упустили ни одного серьезного момента.

Чемпионат? Я всегда думаю, что «Интер», «Милан» и «Наполи» впереди нас, и мы должны с большим уважением относиться к этим командам, но я вижу прекрасный дух; в этих двух последних победах мы показали разные вещи, на прошлой неделе — хороший технический матч, сегодня — сложный матч. Нам еще есть что улучшать, например, при контратаках два на два. Интер? В любом случае матч с «Интером» ничего не будет значить, кроме престижа: еще рано. Однако я знаю, что у меня есть хорошая группа ребят, у которых есть большое желание совершенствоваться», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

После 11 туров «Ювентус» занимает второе место с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (28 очков).