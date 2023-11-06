Дмитрий Рыбчинский: есть дикое желание остаться в «Локо», но переговоров ещё не было

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский ответил на вопросы о своём будущем. Действующее соглашение 25-летнего Рыбчинского с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

«Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры. Пока ничего не было. Есть ли дикое желание остаться в «Локо»? Конечно, да. Я же воспитанник клуба. Интерес от других клубов? Давайте пока не буду раскрывать», — цитирует Рыбчинского «РБ Спорт».

Вчера, 5 ноября в матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» на своём поле сыграл вничью со «Спартаком», 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.