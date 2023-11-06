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Тьяго Силва – о «ПСЖ»: ты никогда не достигнешь ничего только благодаря деньгам

Тьяго Силва – о «ПСЖ»: ты никогда не достигнешь ничего только благодаря деньгам
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Защитник «Челси» Тьяго Силва подверг критике модель проекта «ПСЖ», за который ранее выступал.

«Ты никогда не достигнешь ничего только благодаря тому, что у тебя много денег. Футбол работает не так. Если нет чёткого плана, чего ты хочешь, ничего не сработает.

Прежде всего, нужно получить уважение внутри своей страны, чтобы вас потом уважали и за её пределами. Мы этого не сделали, а сделали наоборот. Мы хотели, чтобы нас любили за границей, но ничего не делали, чтобы нас уважали дома», – цитирует защитника The Guardian.

Напомним, Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 125 матчах за лондонский клуб, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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