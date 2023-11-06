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«Шахтёр» просит у «Ювентуса» за Судакова € 40 млн

«Ювентус» рассматривает трёх футболистов, чтобы подписать их во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

Это Георгий Судаков из «Шахтёра», Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Пьер-Эмиль Хёйбьерг из «Тоттенхэма».

«Шахтёр» просит за украинца 40 миллионов евро, «Ницца» и «Тоттенхэм» за своих игроков – по 30 млн.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в десяти матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн.

За основную сборную Украины Георгий провёл одиннадцать матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что скауты лондонского «Арсенала», португальской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также лондонского «Челси» наблюдали за футболистом во время его последних матчей