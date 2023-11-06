Алисон не считает, что «Ливерпуль» сыграл плохо в матче с «Лутон Таун»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о ничьей с «Лутон Таун» (1:1) в матче 11 тура чемпионата Англии. Команда Клоппа спаслась от поражения на 90+5 минуте, благодаря голу нападающего Луиса Диаса.
«Это было очень сложно. Сегодня мы встретили очень сильного соперника. Этого мы и ожидали, судя по фотографиям, которые мы видели перед матчем. Они показали это на поле, они играли именно так, как мы это видели, с большой агрессивностью в обороне, пытались идти в контратаки — один раз им это удалось.
Я считаю, что мы не сыграли плохо, мы сыграли так, что могли забить больше, могли выиграть. Мы не использовали те ситуации, которые создали, поэтому и уезжаем с одним очком», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».
После 11 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27 очков).
- 6 ноября 2023
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