Алисон не считает, что «Ливерпуль» сыграл плохо в матче с «Лутон Таун»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о ничьей с «Лутон Таун» (1:1) в матче 11 тура чемпионата Англии. Команда Клоппа спаслась от поражения на 90+5 минуте, благодаря голу нападающего Луиса Диаса.

«Это было очень сложно. Сегодня мы встретили очень сильного соперника. Этого мы и ожидали, судя по фотографиям, которые мы видели перед матчем. Они показали это на поле, они играли именно так, как мы это видели, с большой агрессивностью в обороне, пытались идти в контратаки — один раз им это удалось.

Я считаю, что мы не сыграли плохо, мы сыграли так, что могли забить больше, могли выиграть. Мы не использовали те ситуации, которые создали, поэтому и уезжаем с одним очком», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

После 11 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27 очков).