Эмери — о поражении от «Ноттингем Форест»: собираюсь взять на себя ответственность

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (0:2) в матче 11 тура чемпионата Англии.

«Я разочарован. Начало этого сезона было трудным – «Ньюкасл», «Ливерпуль». Мы продолжали очень хорошо выступать дома и брать очки. Мы были пятыми в таблице.

Сегодня у нас была очень хорошая возможность попытаться попасть в четверку. Мы не смогли этого сделать, играли с ошибками, пытаясь вернуться и добиться результата. В Премьер-лиге очень сложно играть на выезде, когда другая команда забивает первой.

Мы создавали моменты, угловые, избегали переходов, но этого оказалось недостаточно для победы. Я собираюсь взять на себя ответственность и исправить то, что мы сделали не так, как готовились перед игрой. Я хочу лишь попытаться поддержать игроков. Мы проиграли сегодня, но нам нужно вспомнить много хорошего, что мы делаем в этом сезоне», — приводит слова Унаи Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После 11 туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место с 22 очка. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27 очков).