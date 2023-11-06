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Эмери — о поражении от «Ноттингем Форест»: собираюсь взять на себя ответственность

Эмери — о поражении от «Ноттингем Форест»: собираюсь взять на себя ответственность
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (0:2) в матче 11 тура чемпионата Англии.

«Я разочарован. Начало этого сезона было трудным – «Ньюкасл», «Ливерпуль». Мы продолжали очень хорошо выступать дома и брать очки. Мы были пятыми в таблице.

Сегодня у нас была очень хорошая возможность попытаться попасть в четверку. Мы не смогли этого сделать, играли с ошибками, пытаясь вернуться и добиться результата. В Премьер-лиге очень сложно играть на выезде, когда другая команда забивает первой.

Мы создавали моменты, угловые, избегали переходов, но этого оказалось недостаточно для победы. Я собираюсь взять на себя ответственность и исправить то, что мы сделали не так, как готовились перед игрой. Я хочу лишь попытаться поддержать игроков. Мы проиграли сегодня, но нам нужно вспомнить много хорошего, что мы делаем в этом сезоне», — приводит слова Унаи Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После 11 туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место с 22 очка. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27 очков).

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Айна – 5'     2:0 Мангала – 47'    
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