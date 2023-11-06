Георгий Судаков: уверен, Де Дзерби будет работать в гранде. «Ман Сити» — один из них

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков поделился мыслями по поводу перспектив бывшего тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».

«Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде. Думаю, что «Манчестер Сити» – один из них.

Это очень солидный тренер, я помню его как очень импульсивного человека. Думаю, что Роберто может тренировать любую команду в мире, поэтому неважно, будет это «Манчестер Сити» или «Барселона», – приводит слова Судакова Sport.es.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» ближайшим летом. Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года. На данный момент «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.