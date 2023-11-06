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Эрик Тен Хаг — об игре Магуайра: он провел грандиозный матч, отличное выступление

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался об игре защитника Гарри Магуайра в матче с «Фулхэмом» (1:0) в 11 туре чемпионата Англии.

«Магуайр провел грандиозный матч. Отличное выступление. Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри», — приводит слова Тен Хага Goal.

Магуайр перешёл в «Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 87 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

С приходом Тен Хага, Магуайр перестал регулярно попадать в стартовый состав и потерял капитанскую повязку. Летом 2023 года 30-летний защитник мог перейти в «Вест Хэм», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл девять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.