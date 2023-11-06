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«Не получилось обойтись без красной». Защитник «Спартака» Чернов — о матче с «Локо»

«Не получилось обойтись без красной». Защитник «Спартака» Чернов — о матче с «Локо»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России. На 38-й минуте красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

«Конечно, рад вернуться на поле. Всегда рад, когда играю. Кажется, что показал достойную игру. Будь мы не в меньшинстве, можно было бы рассчитывать на положительный результат. Не получилось обойтись без красной карточки. Хотелось, чтобы таких глупых контратак не было — нас сразу наказали.

Успел пообщаться с бывшими одноклубниками из «Крыльев»? Перед игрой пообщались с Сарвели, Пиняевым и Глушенковым. Поддерживаем связь. Знаем друг друга», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место с 21 очком. «Локомотив» расположился на седьмой строчке (21 очко).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зиньковский – 53'     1:1 Дзюба – 64'    
Удаления: нет / Хлусевич – 38'
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