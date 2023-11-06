«Не получилось обойтись без красной». Защитник «Спартака» Чернов — о матче с «Локо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России. На 38-й минуте красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.
«Конечно, рад вернуться на поле. Всегда рад, когда играю. Кажется, что показал достойную игру. Будь мы не в меньшинстве, можно было бы рассчитывать на положительный результат. Не получилось обойтись без красной карточки. Хотелось, чтобы таких глупых контратак не было — нас сразу наказали.
Успел пообщаться с бывшими одноклубниками из «Крыльев»? Перед игрой пообщались с Сарвели, Пиняевым и Глушенковым. Поддерживаем связь. Знаем друг друга», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место с 21 очком. «Локомотив» расположился на седьмой строчке (21 очко).
- 6 ноября 2023
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