Вахания: старт «Краснодара» не удивил. Будет интересно посмотреть на их гонку с «Зенитом»

Воспитанник «Зенита» Илья Вахания высказался о соперничестве «Зенита» и «Краснодара».

После 14 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 31 очком. Второе место занимает «Зенит» (29 очков).

«Зенит» в каждом сезоне претендент на чемпионство. «Краснодар»? Меня не сильно удивил их старт. Там индивидуально сильные футболисты. Стали играть в более прагматичный футбол, который даёт результат. Будет интересно посмотреть на эту гонку», — рассказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Очный матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится уже в 15-м туре чемпионата России. Встреча на «Газпром Арене» пройдёт 11 ноября в 19:30 мск.

«Зенит» становился чемпионом России последние пять лет (с 2018 по 2023 год).