Антон Зиньковский: получается больше забивать грандам. Надеюсь, поправлю статистику

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что постарается в дальнейшем забивать не только топ-клубам, но и командам уровнем пониже.

«Забиваю только в топ-матчах? В матче с «Сочи» забил в прошлом сезоне. Получается больше забивать в матчах с грандами, чем с другими клубами (улыбается). Надеюсь, что поправлю статистику, другим клубам тоже пойдут голы», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 5 ноября, «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе красно-белых отличился как раз Антон Зиньковский, за железнодорожников, игравших в большинстве с 38-й минуты, забил Артём Дзюба. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.