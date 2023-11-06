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Защитник «Ростова» Вахания: взялись за голову — и вот результат

Защитник «Ростова» Вахания: взялись за голову — и вот результат
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал три победы своей команды подряд после паузы на матчи сборных. До этого «Ростов» не побеждал в чемпионате с середины августа. В данный момент ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 13 матчах.

«На самом деле дела пошли лучше ещё после сентябрьской паузы. Как раз у нас был матч с «Балтикой» и появилось ощущение, что стало лучше. Именно с точки зрения игры выглядели отлично. Да, где-то нам не везло. Где-то нас наказывали за ошибки, но было понимание, что всё наладится. Можно сказать, что взялись за голову, начали усерднее работать — и вот результат», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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