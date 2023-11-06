Радимов — о «Факеле»: 5 человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. Команда не боится

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре воронежского «Факела» под руководством Сергея Ташуева.

«Пять человек во вратарской соперника на 95‑й минуте. О чём это говорит? Что это совершенно другая психология. Команда не боится. Можем представить, что у Евсеева так побежали бы пять человек? Нет, конечно. То есть «надёжно сзади, нам бы очка хватило». «Факел» не в первый раз так рискует. Это характеризует команду Ташуева», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 4 ноября прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом». Команда Сергея Ташуева одержала волевую победу со счётом 2:1. После данного матча «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 очков. После 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками.