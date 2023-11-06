Павел Маслов: удивлён, что не попал в заявку на матч с «Локо». Но это решение тренера

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о непопадании в заявку красно-белых на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Со здоровьем всё хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер. Объяснил ли что-то Абаскаль? Нет, ничего не объяснял. Удивлён ли я? Да, удивлён. Но это решение тренера», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

23-летний Маслов является воспитанником «Спартака», но при этом практически не получает игрового времени в этом сезоне. Защитник принял участие в одном матче чемпионата, а также три раза выходил на поле в матчах Кубка России.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маслова в € 700 тысяч.