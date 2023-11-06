Мендес — о матче с «Пари НН»: ЦСКА выиграл за счёт характера

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о победе в матче 14-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:2).

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное. Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен VAR. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Мы выиграли за счёт характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», — приводит слова Мендеса Metaratings.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в своём активе команда имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.