Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Босельи высказался о поражении в матче с ЦСКА

Игрок «Пари НН» Босельи высказался о поражении в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Мы начали очень хорошо, забили первый гол, мы прекрасно чувствовали себя на поле, нам было комфортно. Считаю, что нам просто не повезло. Мы не смогли какие-то свои моменты конвертировать в голы. ЦСКА – сильный соперник с хорошим, качественным составом.

Не могу сказать, что «Пари НН» сейчас переживает тяжёлый период. Мы выиграли в прошлом матче у «Сочи» дома. И сегодня тоже не должны были проиграть. Но футбол такой: сегодня выигрываешь, завтра – проигрываешь. Так бывает. Мы сейчас немного опустились в турнирной таблице. Нам предстоит подняться», — приводит слова Босельи Metaratings.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в своём активе команда имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН» — о матче с ЦСКА: досадный проигрыш, подаренный сопернику
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android