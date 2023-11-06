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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин объяснил причины серии поражений в гостевых матчах

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин объяснил причины серии поражений в гостевых матчах
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин объяснил причины серии поражений нижегородской команды в гостевых матчах.

«Серия поражений в гостях? С ЦСКА мы играли лучше, чем до этого в гостевых матчах. Забили два мяча, но пропустили три. Честно говоря, на выезде у нас не самые слабые соперники в последнее время. Болельщики дома помогают, но и с ЦСКА их было слышно. Просто так складывается, что не получается набрать очки на выезде. Будем стремиться делать это в будущем», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В последних трёх гостевых матчах чемпионата России «Пари НН» потерпел три поражения. Нижегородцы проиграли ЦСКА (2:3), «Спартаку» (0:2) и «Локомотиву» (0:1).

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