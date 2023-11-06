Каррагер — о Нуньесе: Дарвин должен лучше решать эпизоды, а не создавать мемы

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался насчёт игры уругвайского нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса.

«Многим в его исполнении можно восхищаться, и до сих пор Дарвин проводит отличный сезон. Но у него случаются моменты, на которые могут указывать люди, не являющиеся его большими поклонниками. Ему стоит над этим поработать. Он должен быть более деликатным в игре, а не просто подставлять ногу при каждом удобном случае. Он опасный форвард, от него многое зависит, но он никогда не будет тем, кто всегда решает момент. Это все понимают. Нет сомнений в том, что он стал лучше в этом сезоне, но Дарвину нужно прекращать делать мемы и стать более решительным в определённых фазах игры», — приводит слова Каррагера издание Mirror.

В нынешнем сезоне Нуньес провёл 10 матчей в рамках АПЛ, забил четыре гола и сделал три результативных паса.