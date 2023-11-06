Игрок «Ростова» Вахания: то была не совсем основная сборная России. Есть куда стремиться

Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», высказался о своём дебюте в составе сборной России по футболу. Напомним, Вахания сыграл в составе национальной команды в матче с олимпийской сборной Египта. Россияне уступили египтянам сто счётом 1:2.

«Если посмотреть, в какую сборную меня вызвали – это же не совсем национальная. Скорее молодёжная. Мы вышли против олимпийской сборной Египта. Все понимали, что это не совсем основная команда России. Но ты выходишь в футболке сборной со своей фамилией. Это реализация детской мечты. Мотивация была запредельная. Так что есть куда стремиться», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.