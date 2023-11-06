Защитник «Спартака» Чернов объяснил, почему Кукуян удалил Хлусевича в матче с «Локо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов объяснил, почему главный арбитр матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) Павел Кукуян удалил игрока красно-белых Даниила Хлусевича.

«Удаление Хлусевича — это красная карточка. Как Паша Кукуян объяснил, будь это пенальти, то дал бы жёлтую. Раз штрафной, то это красная карточка», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Удаление Хлусевича случилось на 38-й минуте игры при счёте 0:0. Во втором тайме «Спартак» усилиями Антона Зиньковского вышел вперёд, однако нападающий «Локомотива» Артём Дзюба вскоре счёт сравнял. После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Локомотив» располагается на шестой строчке.