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Вахания: в сборную России все приезжают стопроцентно мотивированными, играть за родину

Вахания: в сборную России все приезжают стопроцентно мотивированными, играть за родину
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Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», высказался о мотивации играть за сборную России в товарищеских матчах в условиях отстранения от международных турниров.

«Все приезжают стопроцентно мотивированными играть за сборную, за родину. Я уверен в этом. Приезжают доказывать, что в этой стране есть хорошие футболисты.

Возможно, интерес со стороны болельщиков действительно стал ниже. Да, есть игры, но они неофициальные. Нет турнирной интриги, соответствующего эмоционального накала. Здесь нет такого, что ошибка может привести к вылету откуда-то или наоборот. Думаю, это связано только с этим», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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