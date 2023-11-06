Игрок «Шахтёра» Судаков: мне было всё равно, что я забил «Барселоне»

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков высказался об интересе со стороны европейских клубов, а также о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Не буду отрицать, что игра в любой из топ-5 лиг стала бы шагом вперёд в моей карьере. Не знаю, что мне больше по душе — Премьер-лига или Ла Лига, но обе лиги — отличные соревнования.

Гол в ворота «Барселоны»? В момент гола я ни о чём не думал. Мне было всё равно, что я забил «Барселоне», хотя это был важный гол. В тот момент у меня было только одно желание — сравнять счёт. Хотел бы забивать голы в футболке «Барсы»? Почему бы и нет, всё возможно. Без сомнения, удивительно видеть, как такие молодые игроки играют на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но и с психологической точки зрения игры за «Барселону», особенно в 16 лет.

Мы подходим к каждой игре с намерением победить и получить положительный результат, будь то матч чемпионата Украины или матч Лиги чемпионов с «Барселоной». Конечно, мы понимаем силу этого соперника и то, насколько это будет сложно, но мы, как всегда, сделаем всё возможное», — приводит слова Судакова Sport.es.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в 10 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн. За основную сборную Украины Георгий провёл 11 матчей, в которых забил один мяч.