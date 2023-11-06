Вахания: перед знакомством с Карпиным было не боязно, но волнительно

Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», рассказал о просмотре в южной команде и знакомстве с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным.

«Боязно не было. Скорее волнительно от возможности поработать и узнать требования тренера сборной. И попробовать себя.

Не могу сказать, что показал что-то особенное. Просто очень старался давать необходимый объëм и выполнять требования, которые предъявлялись. Я не думал о том, последний ли это мой шанс. Просто концентрировался на текущем моменте», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.