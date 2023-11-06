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Головин вошёл в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Головин вошёл в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную 11-го тура французской Лиги 1 по версии авторитетного издания L'Equipe. 26-летний россиянин забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Брестом» (2:0).

Полностью сборная 11-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («Лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).

В нынешнем сезоне Александр в 10 сыгранных матчах французской Лиги 1 отметился пятью голами и двумя результативными передачами. По этому показателю Головин занимает второе место в этом сезоне. На первой позиции располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 10 результативных действий.

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