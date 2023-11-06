Защитник «Кубани» Жилов прокомментировал победу над «Ленинградцем»

Защитник «Кубани» Ислам Жилов прокомментировал победу над «Ленинградцем» в матче 17-го тура ФНЛ. В гостях «Кубань» выиграла со счётом 1:0.

«Тяжелейшая игра. Многое стояло на кону, потому что встречались со своим прямым конкурентом по таблице. Выиграли мы по делу. Реализуй свои моменты перед перерывом и в начале второго тайма, преимущество в счёте было бы более убедительным. Думаю, что достаточно дисциплинированно сыграли в обороне, практически ничего не позволили создать сопернику, проявили характер и бойцовские качества. Эта победа придаст нам уверенности. Сейчас самое главное хорошо провести игры, оставшиеся в осенней части чемпионата. Мы занимаем не своё место в таблице, нужно подниматься вверх», — сказал Жилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.