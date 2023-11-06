Вратарь «Краснодара» Сафонов: матч с «Зенитом» будет основополагающим, решающим

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Чувствуется ли, что «Зенит» дышит в спину «Краснодару»? Вообще нет. Все понимают, что следующий матч будет основополагающим, решающим. Но у нас всё те же задачи – добиваться победы в каждой игре, не думаем о них. Согласен ли я с тем, что матч между «Краснодаром» и «Зенитом» можно назвать игрой года? Ещё половина сезона впереди, не разделяю такого мнения. Возможно, это матч полусезона, но никак не всего. Весь экшен происходит во второй части сезона. Посмотрим, как команды выйдут из зимнего перерыва, какие будут усиления. Возможно, смена тренеров и всё остальное. Ничего нельзя предполагать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «быков» на два очка.