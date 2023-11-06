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Радченко: «Спартак» должен быть доволен ничьей с «Локомотивом»

Радченко: «Спартак» должен быть доволен ничьей с «Локомотивом»
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Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о ничейном результате в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Ничейный результат не на руку никому из двух команд. «Локомотив» и «Спартак» хотели победить в этом матче. Думаю, ничья никого не устроила. Но, если говорить откровенно, то, наверное, по тому, как складывался этот матч, «Спартак» должен быть ничьей доволен. Конкуренты же этих команд постоянно меняются, вся борьба ещё впереди, но им ничья, конечно, на руку», — приводит слова Радченко Legalbet.

После 14 сыгранных туров «Спартак» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» расположился на седьмой строчке (21 очко).

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