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Защитник «Ростова» Вахания: исполнилась мечта. Родители до сих пор не верят

Защитник «Ростова» Вахания: исполнилась мечта. Родители до сих пор не верят
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Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», оценил первые месяцы в южном клубе. Он признался, что нахождение в «Ростове» является для него исполнением мечты.

«Исполнение мечты? 100 процентов. Недавно мы обсуждали это с родителями. Они до сих пор не верят. Вроде совсем недавно отдавали меня в академию. Вроде было мечтой, а теперь реальность», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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