Каррагер — о шансах «Ливерпуля» на титул: им всё ещё нужен опорник

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер полагает, что мерсисайдцам нужно приобрести профильного опорного полузащитника, чтобы бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«Сейчас «Ливерпуль» обладает лучшей полузащитой, если сравнивать с прошлым сезоном, но у них всё ещё нет топ-опорника. Мак Аллистер не опорный полузащитник. Он отлично работает с мячом, но при игре в обороне у Алексиса возникают проблемы. Ему не хватает скорости для игры на этой позиции. Так что я всё ещё думаю, что «Ливерпулю» стоит поработать над усилением этой зоны», — приводит слова Каррагера издание Mirror.

После 11 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три очка. Накануне «красные» сыграли вничью с «Лутоном» (1:1).