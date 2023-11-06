В «Локомотиве» не исключают продления контракта с гендиректором клуба Леонченко

В «Локомотиве» не исключают продления контракта с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракт Леонченко с клубом истекает в конце 2023 года, планировалось, что он не будет продлён, но сейчас ситуация изменилась. Вариант продления не исключён, во-первых, из-за отсутствия готового кандидата на смену Леонченко», — добавил источник «Чемпионата».

Должность генерального директора «Локомотива» Леонченко занял в декабре 2020 года. До этого бывший полузащитник «Торпедо», «Шинника» и «Амкара» работал в воронежском «Факеле» и «Томи».

«Локомотив» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.