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В «Локомотиве» не исключают продления контракта с гендиректором клуба Леонченко

В «Локомотиве» не исключают продления контракта с гендиректором клуба Леонченко
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В «Локомотиве» не исключают продления контракта с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракт Леонченко с клубом истекает в конце 2023 года, планировалось, что он не будет продлён, но сейчас ситуация изменилась. Вариант продления не исключён, во-первых, из-за отсутствия готового кандидата на смену Леонченко», — добавил источник «Чемпионата».

Должность генерального директора «Локомотива» Леонченко занял в декабре 2020 года. До этого бывший полузащитник «Торпедо», «Шинника» и «Амкара» работал в воронежском «Факеле» и «Томи».

«Локомотив» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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