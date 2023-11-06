Андрей Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенита» и будет гнуть свою линию

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о противостоянии «быков» и «Зенита».

«Не думаю, что имеет значение, кто уйдёт на зимнюю паузу в роли лидера. Самое интересное начинается весной. В игре между «Зенитом» и «Краснодаром» рисковать и играть в открытый футбол никто не захочет. Мне кажется, что сыграют вничью. Игра будет носить именно тактический характер. Не будет открытого футбола, а главное — не допускать ошибок. «Зенит» в случае поражения может снова отстать на пять очков, а «Краснодар» — потерять первую строчку. Ничья, с одной стороны, не устроит никого — конкуренты могут подобраться ближе. Но в то же время «Зенит» не отпустит «Краснодар», а «быки» не по потеряют лидерство. Будет тактическая борьба — вижу это так.

«Краснодар» никогда не боялся «Зенита». Мы могли приехать и сыграть по результату плохо, но в открытый и смелый футбол. Даже когда у «Зенита» был сильный состав: и Халк, и другие звёзды. И побеждали мы там. «Краснодар» будет гнуть свою линию, «Зенит» — навязывать свою игру. Хотелось бы, чтобы не вмешивался третий фактор в лице арбитров. Как ни посмотришь, в каждом туре есть ляпы, влияющие на игру. Хотелось бы, чтобы этот матч носил спортивный характер и показал, кто на данный момент сильнее», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.