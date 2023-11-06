Дркушич: если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то мы смогли бы победить

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнил силы сборной Словении и российской национальной команды.

«Словенские футболисты сильнее российских? В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить.

Да, здесь больше качественных игроков, но если мы возьмём 25 человек, которые попадают в национальную команду, то ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки – из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дркушич провёл 10 матчей в составе «Сочи», в которых отметился одним забитым мячом.