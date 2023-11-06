«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв, Мансилья, Марин.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Вахания, Осипенко, Чернов, Терентьев, Щетинин, Глебов, Байрамян, Голенков, Мохеби, Ионов

«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.